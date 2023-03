Le Luxembourg «choqué» par la «pure propagande» de l'ambassadeur

Pour M.Bausch, les crimes de la Russie en Ukraine sont «dans la lignée» des horreurs commises par Staline au cours du XXe siècle. Quant aux accusations portées contre les États-Unis, considérées par M. Lobanov et la Russie comme les véritables responsables de cette guerre, François Bausch les balaie d'un revers de main: «C'est n'importe quoi. Ce ne sont pas les Américains qui ont lancé cette offensive militaire (…) Les États-Unis sont simplement disposés à fournir de l'aide à l'Ukraine conformément au droit international, au même titre qu'une cinquantaine de pays. À part la Hongrie qui fait un peu bande à part, toute l'Union européenne est solidaire. C'est aussi le cas du Japon et de la Corée du Sud».

«Aucune nation n'a dit qu'elle voulait envoyer des troupes, et aucun soldat des pays en soutien n'a mis un pied en Ukraine». Et le Luxembourgeois de rappeler la ligne rouge des pays de l'OTAN – dont fait partie le Luxembourg – , qui est le franchissement des frontières d'un pays membre par l'armée russe: «C'est pour cette raison que nous avons envoyé 27 soldats en Roumanie».

Pas de mesures prises contre l'ambassadeur au Luxembourg

Loin d'être impressionné par le discours offensif de l'ambassadeur de Russie, François Bausch insiste tout de même sur la nécessité de maintenir un lien diplomatique entre Russie et Occident, aussi car les tensions concernent des puissances nucléaires. Aucune mesure ne sera d'ailleurs prise par le Grand-Duché contre M. Lobanov ou les diplomates russes au Grand-Duché dans l'immédiat. «Le 'téléphone rouge' ne fonctionne pas très bien entre le Luxembourg et l'ambassade, mais le plus important c'est qu'il fonctionne encore entre les États-Unis et la Russie pour éviter l'escalade. L'affaire du drone américain abattu en mer Noire l'a démontré».