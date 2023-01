Espagne : Le Luxembourg cité au procès du chef présumé des Hells Angels

Le procès d’un ressortissant allemand accusé d’avoir été à la tête de la branche européenne des Hells Angels, une association de motards à la réputation sulfureuse, sur l’île de Majorque (Baléares), et qui risque 13 ans de prison pour une série de crimes s’est ouvert lundi en Espagne. Frank Hanebuth a comparu au côté de 46 autres membres et collaborateurs présumés du gang devant un tribunal de l’Audience nationale (juridiction chargée des dossiers complexes ou sensibles) à San Fernando de Henares, près de Madrid.

L'agence de presse AP indique que ces collaborateurs viennent notamment du Luxembourg (et aussi de Turquie et du Royaume-Uni). Interrogé par L'essentiel, le parquet de Luxembourg n'était pas en mesure de donner des détails. Selon le Tageblatt, quatre membres de la section luxembourgeoise des Hells Angels avaient aussi été arrêtés en 2013. Des personnes qui ne venaient pas du Grand-Duché lui-même.

Prostitution comme l'une des «principales sources de revenus»

Plusieurs autres Allemands figurent aussi parmi les accusés. Le procès, prévu pour durer plusieurs semaines, a débuté avec plusieurs heures de retard, les avocats de la défense et les procureurs ayant tenté, en vain, de parvenir à un accord. Les procureurs espagnols accusent Frank Hanebuth d’avoir créé la branche locale des Hells Angels à Majorque, puis d’avoir nommé ses membres, qui ont ensuite trempé dans le proxénétisme, l’extorsion, le trafic de drogue et l’acquisition illégale d’armes à feu.

La prostitution, organisée dans des maisons closes appartenant au gang, était l’une des «principales sources de revenus» de celui-ci: les femmes «étaient la propriété de l’organisation et devaient se conformer à ses règles ou faire face à diverses sortes de sanctions», indique l’acte d’accusation. Le gang aurait payé pour que certaines d’entre elles subissent des opérations de chirurgie esthétique «dans le seul but de rendre les femmes 'plus productives' et d’obtenir un profit plus important», poursuit le document. Les procureurs réclament une peine de 13 ans de prison contre Hanebuth pour appartenance à une organisation criminelle, blanchiment d’argent, menaces et possession illégale d’armes.