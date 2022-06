Nations League: Le Luxembourg commence par une victoire en Lituanie

Danel Sinani a inscrit un doublé. Mélanie Maps

La première étape du périple en Lituanie et aux îles Féroé est réussie: le Luxembourg s'est imposé (0-2) à Vilnius en ouverture de la Ligue des nations. Danel Sinani a concrétisé les efforts de l'équipe en marquant un doublé. L'ancien joueur de Dudelange a libéré le Luxembourg au bout d'une première période brouillonne d'une puissante frappe du gauche après un une-deux avec Yvandro Borges dans la surface (44e, 0-1).

Avant ce but, les hommes de Luc Holtz avaient eu du mal à se défaire de la défense balte, n'exploitant pas la vitesse de leurs ailiers Borges et Vincent Thill et ne trouvant pas Edvin Muratovic en pointe. Le futur joueur du RFCU Luxembourg a été titularisé pour pallier l'absence de Gerson Rodrigues, gêné à l'entraînement de la veille et préservé en vue des prochains matches, mais qui est finalement rentré dès la mi-temps à la place de Vincent Thill.

Mélanie Maps

Muratovic est lui-même sorti blessé à la 68e, remplacé par Florian Bohnert. Après avoir subi, mais sans être réellement en danger après la pause, le Luxembourg a doublé la mise sur une offrande de Mathias Olesen pour Sinani, qui a pu prendre son temps pour croiser sa frappe et tromper Ernestas Setkus (78e, 0-2). L'attaquant de Norwich inscrit son deuxième doublé en sélection après celui face à Chypre en octobre 2020, déjà en Ligue des nations.

Les Lions rouges s'envolent dès ce dimanche matin pour les îles Féroé, où ils poursuivent leur campagne de Ligue des nations mardi (20h45) avant de rentrer au Grand-Duché pour recevoir la Turquie samedi prochain (20h45).

Les réactions

Luc Holtz, sélectionneur du Luxembourg: «Aujourd'hui, je suis satisfait du résultat, mais on peut encore mieux faire. Il y a eu des matches où on a mieux joué, mais sans avoir de résultat positif. On a mis 20 minutes pour trouver notre rythme,mais on n'a pas concédé d'occasions et la priorité était la victoire».