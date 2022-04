Fin 2021: Le Luxembourg compte 212 343 frontaliers

Qu'ils viennent en train, en vélo, en bus ou en voiture, le nombre de frontaliers continue à augmenter. Editpress

Le Luxembourg peut compter sur toujours plus de frontaliers pour faire tourner son économie. Ainsi, d'après des chiffres publiés ce jeudi par le Statec, 212 343 frontaliers passent chaque jour une frontière pour venir travailler au Grand-Duché, sur un total de 458 210 emplois salariés dans le pays, soit 46,34%. Un chiffre en augmentation de 4,4% au 4e trimestre 2021 par rapport à la même période en 2020. Entre les deux derniers trimestres de l'année dernière, le nombre de frontaliers a augmenté de 1,3%, contre 1% pour l'ensemble de l'emploi salarié.

Dans le détail, les frontaliers français restent de loin les plus nombreux, avec 112 459 personnes (+5,5% sur un an), devant les Allemands, 50 386 (+3,3%) et les 49 499 Belges (+0,8%). Parmi les résidents, les Luxembourgeois sont 121 077 (+2,7%), soit 26,4% de l'emploi salarié total du pays. Les résidents issus de l'Union européenne occupent 104 442 emplois (+1,9%), les étrangers non communautaires sont 20 349 et affichent la plus forte hausse avec +10,8% sur un an. À noter aussi, les hommes sont plus nombreux que les femmes à avoir un travail, ils représentent 59% du total des jobs (+3,3%) contre 41% pour ces dames (+4,1%).

Quels secteurs embauchent?

Le Statec détaille aussi quels secteurs embauchent le plus. L'administration et les services publics ont vu leur nombre d'employés progresser de 5,4% sur un an. Les activités spécialisées et services de soutien (+3,8%) constituent la deuxième branche la plus dynamique. Transport, hébergement et restauration (+1,3% d'un trimestre à l'autre fin 2021) ont bien progressé en fin d'année.