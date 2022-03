Miralem Pjanic : «Le Luxembourg compte aussi beaucoup pour moi»

À quelques jours de Luxembourg-Bosnie, Miralem Pjanic nous a reçus chez lui à Lyon pour évoquer un rendez-vous qui lui tient à cœur.

«D’un point de vue sportif, il était préférable de jouer pour la Bosnie. Et puis, j’y suis né. Je me sens profondément bosniaque», affirme Miralem Pjanic. afp

L’essentiel: À quelques jours d'affronter le Luxembourg et la France, vous êtes dans quel état d'esprit?

Miralem Pjanic: Il me tarde de jouer ces matches. J’avais dit, lors du tirage au sort, que ce groupe était formidable. Pour moi, ce seront deux rencontres assez particulières car j’aurais pu jouer pour ces nations.

Le Luxembourg on savait, mais la France…

Oui, au moment de faire mon choix, il y a trois ans, le sélectionneur français Raymond Domenech m’avait appelé. J’ai d’abord cru à une blague mais après…

Apparemment, Domenech n’a pas été assez persuasif?

J’avais le choix entre trois pays, c’était un vrai casse-tête. J’ai pris conseil, puis j’ai bien réfléchi avant de prendre une décision personnelle.

Qu’est-ce qui a fait la différence?

D’un point de vue sportif, il était préférable de jouer pour la Bosnie. Et puis, j’y suis né. Je me sens profondément bosniaque. J’ai de la famille dans le pays, ce n’est pas seulement celui de mes parents mais le mien aussi.

Pourtant, vous êtes arrivé très tôt au Luxembourg?

Oui, j’avais un an. Et j’ai passé une bonne quinzaine d’années au Grand-Duché. J’ai encore beaucoup d’amis et de cousins là-bas. Le Luxembourg compte aussi beaucoup pour moi. J’aime le pays, je parle la langue, j’étais parfaitement intégré et mon aventure a débuté au Luxembourg.

Avez-vous gardé des contacts avec vos amis au Luxembourg?

Mes parents y vivent encore. Alors dès que j’ai un peu de temps je remonte. Ça me donne l’occasion de revoir les copains comme Ben Payal, Joël Kitenge…

Vous avez déjà parlé du match?

Oui, on se chambre un peu. Mais, c’est avec grand plaisir que je vais les retrouver sur le terrain. Ce que je regrette, c’est que Guy Hellers ne soit pas sur le banc. J’ai appris qu’il avait démissionné. C’est vraiment dommage, car il m’a beaucoup apporté. J’espère pouvoir au moins le croiser lors de notre séjour au Luxembourg.

Pourtant, Guy Hellers était réputé pour être intransigeant, dur dans la formation...

Oui, c’est vrai. Je me souviens qu’il m’avait suspendu d’entraînement parce que mes résultats scolaires n’étaient pas bons. Il fallait être vraiment travailleur pour que Guy vous accorde sa confiance. Par la suite, je me suis accroché à tous les niveaux, il était très content et je sentais qu’il avait une grande confiance. Il m’a même fait jouer avec les U17 alors que j’étais déjà surclassé en U15. Il voulait toujours me faire progresser.

Quel genre d’accueil attendez-vous?

Rien en particulier. On m’a dit que 6 000 places ont déjà été vendues. Le stade sera donc plein, cela ne m’étonne pas avec tous les Bosniaques qui vivent dans la région. L’ambiance sera très certainement chaleureuse.

Le match vous paraît-il compliqué?

Oui. Le Luxembourg a obtenu de très bons résultats lors des éliminatoires du Mondial. Il faudra être très concentré pour remporter les trois points. On part favoris mais il faudra se méfier. Et puis, c’est le premier match. C’est toujours compliqué.

À qui avez-vous promis votre maillot à la fin du match?

On verra, mais j’en connais déjà un qui va me sauter dessus.

Qui?

L’autre «fou» de Kitenge…

La Bosnie a également changé de sélectionneur, avez-vous trouvé vos marques avec Safet Susic?

On a changé de système de jeu. On est en phase d’adaptation. Au niveau des automatismes, on se cherche encore. Mais ça va venir.

Quel est votre statut dans cette équipe?

J’ai joué les matches de préparation. On me demande de travailler au milieu, d’essayer de prendre les choses en main offensivement. On compte sur moi et j’espère répondre à l’attente.

Quels sont vos rapports avec les Bosniaques, vous ont-ils adopté?

Sans problème. Je suis très apprécié car j’ai fait le choix de jouer pour la Bosnie. Les gens ont été sensibles à cela. Mais, il faut aussi que je sois bon sur le terrain pour être apprécié. À moi de prendre mes responsabilités.

L’attente est-elle toujours aussi énorme par rapport à la sélection nationale?

Oui, le pays attend beaucoup de sa sélection. Il y a eu une grosse déception lorsque nous avons été éliminés aux barrages pour le Mondial (face au Portugal). Maintenant, nous devons nous qualifier pour l’Euro. L’équipe est constituée de joueurs expérimentés et de quelques jeunes, elle est bien équilibrée. Nous sommes capables de décrocher un billet pour l’Euro.

Mais, il y a aussi la France…

La France est malgré tout ce qui s’est passé favorite du groupe. Nous, on va se battre pour le second ticket, la Roumanie est aussi à surveiller.

À Lyon aussi on doit vous parler des éliminatoires?

Oui, dans le vestiaire, ça parle pas mal. Mais, j’ai des arguments pour les chambrer.

Les internationaux français comme Lloris et Toulalan ont-ils digéré la débâcle au Mondial?

Je pense qu’ils ont tourné la page. On peut même se permettre de les chambrer, donc ça va. Mais, la France doit une revanche, elle sera donc très forte, notamment avec la nouvelle génération qui monte et bien sûr Laurent Blanc.

Cette équipe se cherche, c’est peut-être aussi le bon moment pour la jouer...

Peut-être, va-t-il manquer quelques joueurs importants, comme Toulalan, Ribéry, Nasri… mais le potentiel de l’équipe de France est très important.On devra être très bons pour gagner.