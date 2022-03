Justice européenne : Le Luxembourg condamné pour un vol de vache

La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a sanctionné le Grand-Duché parce que la plainte d'un paysan pour le vol d'un vache n'a toujours pas abouti après près de douze ans de procédure.

Gustave Rausch, 59 ans, cultivateur à Mertzig, a dépose plainte en 1998 contre son voisin, qu'il accusait de lui avoir volé un bovin et d'avoir fait falsifier le numéro de l'animal. Entre 2000 et 2007, la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement a rendu trois ordonnances de renvoi, dont chacune fut annulée. En 2008, les magistrats constatèrent l'extinction de l'action publique mais après cassation de cette décision, la Cour d'appel décida que l'action publique n'était pas prescrite et renvoya l'affaire devant la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement où la procédure se poursuit toujours.