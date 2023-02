Le Luxembourg consomme-t-il (beaucoup) trop?

Le Luxembourg a le parc automobile le plus récent d'Europe. Editpress

Le Luxembourg est-il vraiment le plus gros pollueur-consommateur du continent? «Le Luxembourg champion d'Europe», titrait ironiquement Greenpeace dans un communiqué transmis lundi, comme pour symboliser la première place européenne et la deuxième place mondiale du Grand-Duché au classement de l'«Overshoot Day» ou jour de dépassement des limites terrestres.

Des limites qui seraient entièrement dépassées ce mardi 14 février si l'ensemble de la planète Terre consommait comme le Luxembourg. Huit planètes seraient alors nécessaires. Un jugement peu reluisant, mais pas tout à fait équitable considérant la taille et la structure du Luxembourg. Sollicité par L'essentiel, le ministère de l'Énergie rappelle «l'économie ouverte du Luxembourg avec ses 600 000 habitants et 200 000 frontaliers» et la prise en compte «des carburants consommés et émissions de gaz à effet de serre des non-résidents».

Une étude «non scientifique» mais un outil «efficace»

Autant de facteurs qui «surclassent» le Luxembourg dans cette étude «non scientifique», qui présente des «données évidentes: nous épuisons plus de ressources que les systèmes biologiques de la planète ne peuvent renouveler et nous produisons plus de déchets qu'ils ne peuvent absorber». Ces précautions mises à part, le ministre écologiste Claude Turmes salue tout de même «un outil de communication et de sensibilisation clair et efficace», mais insiste sur le recours à d'autres indicateurs, plus institutionnels.

Parmi ceux-là, les directives et règlements européens et conventions internationales sur la protection du climat, la qualité de l'air, la protection de l'eau, la biodiversité ou encore le développement durable. Tancé par Greenpeace pour «le record du nombre de voitures par habitants», son secteur agricole très orienté vers la viande et le lait, sa place financière ou encore sa production d'énergie renouvelable limitée à «seulement 11%» de la consommation», le Luxembourg rappelle les différents plans mis en place pour «limiter la consommation des ressources dans les domaines essentiels».

«Les résidents et résidentes consomment largement trop» Le Conseil supérieur pour un développement durable

Missionné par le Conseil supérieur pour un développement durable, le LIST a d'ailleurs établi un nouveau calcul, qui serait plus représentatif des spécificités du pays. Selon les conclusions analysées par le Conseil, l'«Overshoot Day» se situerait… huit jours plus tard, soit le 22 février: «Une très mauvaise place au niveau du classement en termes d’empreinte écologique et le constat que les résidents et résidentes consomment largement trop». Au moins sur ce point, la plupart des acteurs seront d'accord…

