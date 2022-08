Solidarité en France: Le Luxembourg contribue aussi à la lutte contre les incendies

L’Allemagne, la Grèce, la Pologne, la Roumanie et l’Autriche ont envoyé plusieurs équipes pour prêter main-forte à leurs homologues français, face aux incendies qui ravagent actuellement le sud de l'Hexagone. Et le Luxembourg? Le pays «ne dispose pas d’un module forest fire et n’est donc pas sollicité», a indiqué de son côté le ministère de l'Intérieur. Mais cela n'a pas empêché le Grand-Duché d'aider son voisin, à son échelle.