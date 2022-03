«Dumping social» : Le Luxembourg dans la lutte avec Paris et Berlin

Le Grand-Duché a rejoint l'Allemagne et la France dans une coalition de sept pays, qui réclament un nouvel encadrement du statut des travailleurs détachés en Europe.

Le détachement permet à une entreprise européenne d'envoyer temporairement ses salariés en mission dans d'autres pays de l'UE, notamment dans le bâtiment, en n'appliquant que le noyau dur de sa réglementation. AFP

La France et l'Allemagne plaident pour un durcissement des règles européennes sur le détachement des travailleurs, afin de défendre le principe «à travail égal, salaire égal» et lutter contre le dumping social, dans une interview commune de leurs ministres du Travail publiée mercredi dans Les Échos. Alors que la Commission européenne prépare des mesures sur la mobilité des salariés, «l'Allemagne et la France ont décidé de lancer une révision ciblée de la directive de 1996 qui définit la nature du détachement», explique la ministre française Myriam El Khomri.

Le Luxembourg, l'Autriche, la Belgique, la Suède et les Pays Bas accompagnent la France et l'Allemagne dans la démarche. «Le principe que nous défendons, c'est "à travail égal, salaire égal dans un même lieu"», affirme la ministre française, qui espère des avancées dans le texte que la Commission européenne doit proposer au cours du premier semestre, dans le «paquet mobilité». Outre-Rhin aussi, fraudes et abus au détachement existent, la ministre allemande Andrea Nahles indique vouloir «obtenir plus d'égalité, c'est-à-dire le même salaire pour le même travail sur le même lieu de travail et, aujourd'hui, nous en sommes loin».

De nombreux détournements

Le détachement permet à une entreprise européenne d'envoyer temporairement ses salariés en mission dans d'autres pays de l'UE, en n'appliquant que le noyau dur de sa réglementation (salaire minimum, conditions de travail) tout en continuant de payer les cotisations sociales dans le pays d'origine. Mais le système fait l'objet de nombreux détournements: non déclaration, rémunérations très inférieures au salaire minimum, dépassement des durées maximales de travail, hébergement indigne...

Les deux responsables se prononcent aussi pour que soit fixée une limite au détachement - deux ans maximum préconise Mme El Khomri. «Lorsqu'un détachement n'est plus seulement temporaire, il n'est pas non plus justifié de n'appliquer au salarié concerné que les conditions minimum de travail de l'État d'accueil», souligne Mme Nahles. De son côté, le ministre luxembourgeois du Travail, Nicolas Schmit, estimait il y a quelques mois déjà qu’il faut «permettre aux États d’exercer les contrôles nécessaires».