Ski alpin : Le Luxembourg débarque aux Mondiaux

Geoffrey Osch et Catherine Elvinger sont aux États-Unis, où ils s'apprêtent à disputer les Mondiaux de ski alpin.

Treize paires de skis, 370 kg de bagages… la délégation luxembourgeoise est à Beaver Creek depuis lundi pour les Mondiaux. Entourés des entraîneurs Gilles Osch et Marc Bock et du physiothérapeute Jean-Louis Copus, Catherine Elvinger et Geoffrey Osch entreront en lice demain. Si la skieuse de 19 ans disputera directement la course finale en géant (jeudi) et en slalom (samedi), son compatriote devra passer par les qualifications pour gagner le droit de se mesurer aux meilleurs mondiaux en géant vendredi et en slalom dimanche.