Le Luxembourg déconseille le Mexique

À l'image du Grand-Duché, de nombreux États prennent des mesures pour contenir la menace de la grippe porcine. Un premier cas en Europe vient d'être détecté en Espagne.

Suspension des importations de porc et de produits porcins en provenance du Mexique et de trois États américains (le Texas, le Kansas et la Californie), renforcement des contrôles au Japon sur les passagers débarquant dans les aéroports, "état d'urgence" aux États-Unis...