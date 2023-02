Tennis : Le Luxembourg défiera la Slovénie en Coupe Davis

Les rencontres se dérouleront les 15 et 16 septembre ou les 16 et 17 septembre, un choix à la discrétion de la Slovénie, le pays hôte de la rencontre. Ce dernier pourra s’appuyer sur Aljaz Bedene, 43e mondial en 2018, aujourd’hui 342e. Il devrait faire équipe avec le jeune Bor Artnak (18 ans), 672e mondial. Emmenée par Alex Knaff (595e) et Chris Rodesch (728e), le Luxembourg s’ouvrirait les portes d’un barrage pour monter dans le Groupe 1 mondial, en cas de victoire.