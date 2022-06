D'ici 2028 : Le Luxembourg dépensera près d'un milliard par an pour sa défense

LUXEMBOURG – Le Grand-Duché va augmenter son «effort de défense» pour le porter à 1% du PIB d'ici 2028, a annoncé ce vendredi matin le ministre de la Défense François Bausch.

Loin des recommandations de l'Otan

«Les investissements planifiés répondent à nos objectifs capacitaires, à nos besoins et à ceux de nos partenaires», explique le ministre Bausch. «À travers cette approche, le Luxembourg affirme sa position de partenaire solidaire et fiable en matière de défense au sein de l'Otan et de l'UE». Le plan de financement luxembourgeois doit être présenté aux partenaires internationaux lors d'un sommet de l'OTAN à la fin du mois.

L'organisation militaire internationale recommande d'ailleurs à ses membres d'allouer 2% de leur PIB à la défense. Le Grand-Duché en reste loin, justifiant cet écart par le PIB par habitant nettement plus élevé chez nous que chez les voisins. «Dépenser plus ne signifie pas nécessairement être plus efficace et ne doit pas être une fin en soi», relève le ministre.