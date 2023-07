Le Luxembourg dévoile son plan pour l’Eurovision 2024

«C’est un très grand honneur de revenir à l’Eurovision, le plus grand concours de chansons du monde en termes d’audience, et une belle opportunité pour le Luxembourg», confie David Gloesener, responsable Eurovision à RTL, qui organise la sélection du candidat. Pour celles et ceux qui veulent tenter leur chance, dans la langue de leur choix, il faut répondre à l’un de ces critères: être luxembourgeois, avoir résidé au moins trois ans au pays ou avoir un ancrage culturel et un lien avec la scène musicale locale.