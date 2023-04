Environnement: Le Luxembourg dévoile son plan pour une industrie plus verte

«C’est un très bon cadre pour avancer rapidement sur la décarbonation de notre industrie», souligne Claude Turmes. Le ministre Déi Gréng de l’Énergie s’est félicité ce mardi du lancement du «Net Zero Industrial Act» par la Commission européenne. Ce règlement sur l’industrie vise à intensifier la fabrication de technologies propres dans l’Union européenne et s’assurer que celle-ci est bien préparée pour la transition vers l’énergie propre.

«La Commission prévoit que les entreprises qui remplacent dans leur activité le gaz par l’électricité ou l’hydrogène pourront bénéficier d’aides sur leurs dépenses opérationnelles, et non plus seulement sur l’investissement, explique Claude Turmes. Nous allons rapidement transposer la directive dans une loi luxembourgeoise».