Santé: Le Luxembourg devra recruter plus de 5 000 soignants d’ici dix ans

Accusé d’aggraver la pénurie de soignants à ses frontières, le Luxembourg n’est, lui-même, pas épargné par le manque de personnel de santé. Et les 1 700 diplômés du Lycée technique pour professions de santé (LTPS), entre 2018 et 2022, ne suffisent guère à combler les besoins.

Le Grand-Duché a affiché au grand jour, pendant la pandémie de Covid-19, sa dépendance à l’égard des soignants étrangers. Seuls 30 à 40% des quelque 30 400 professionnels de santé actuels sont formés au pays. Et selon les derniers chiffres disponibles, 48,75% des aides-soignants (soit 1 826 personnes en 2019), 64,5% des infirmiers (3 974 en 2019), 24% des médecins généralistes (157 en 2022) et 35,2% des médecins spécialistes (534 en 2022) sont des frontaliers.

«Vieillissement de la population»

Le ministère de la Santé a donc accéléré sur la formation des professionnels de santé et la revalorisation de ces métiers. Reste que les besoins vont grandir eux aussi. Interrogé par L’essentiel, le ministère souligne «qu’au vu de la croissance et du vieillissement de la population tout en prenant en compte les départs en retraite, le Luxembourg devra engager plus de 5 000 nouveaux professionnels de santé au cours des dix prochaines années».

L'attractivité du Luxembourg

Pour y parvenir, le Grand-Duché veut former davantage mais devra aussi rester attractif. Pour l’heure, les primes crées en Belgique ou en France pour retenir les soignants n’ont, selon le ministère, pas causé «de retournement de la situation au niveau des recrutements». Le Luxembourg mise toujours sur «les conventions collectives, offrant des salaires attractifs et des primes intéressantes (heures de nuit, week-ends, jours fériés, compléments de salaire pour les permanences, pécules de vacances)». Mais «désormais une attention particulière est portée sur l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle avec un emploi du temps plus flexible s’adaptant à la vie privée».