En Europe : Le Luxembourg dit «non» à une réforme lourde du marché de l’électricité

Sollicité pour justifier cette prise de position, le ministère luxembourgeois de l’Énergie assume et défend des retouches ciblées du système en place. «La crise énergétique n'a pas été provoquée par une défaillance de la conception du marché en soi, mais par une crise de l'offre (coupure du gaz russe, faible disponibilité de l'énergie nucléaire et hydraulique)», estime le ministère pour qui «le mécanisme de marché de base a continué à fonctionner, permettant la sécurité de l'approvisionnement à travers l'Europe (par une répartition efficace de l'offre et de la demande ou encore grâce à la solidarité européenne).

Pas de mise en œuvre harmonisée

Le Luxembourg plaide donc pour une analyse approfondie «des éléments du marché qui doivent vraiment être révisés» et souligne que «tout effort de réforme doit se concentrer sur la mise en place des bons signaux d'investissement pour assurer le déploiement massif des énergies renouvelables et des économies d'énergie». Parmi les mesures fortes, le Luxembourg, comme les autres signataires de la lettre, ne veut pas d’une prolongation d’une mesure temporaire de l'UE qui récupère les revenus exceptionnels des producteurs d'énergie autres que le gaz.

Cibler la fiscalité

Et le ministère de conclure: «Les travaux de ces dernières années pourraient être compromis et risquent d'aboutir à une fragmentation du marché intérieur européen, qui pourrait à son tour constituer une menace pour la liquidité du marché, les flux transfrontaliers et, en fin de compte, la sécurité de l'approvisionnement et des prix élevés. Les flux transfrontaliers ont rapporté 34 milliards d'euros par an au cours de la dernière décennie, par rapport à une situation sans flux transfrontaliers».