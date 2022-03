Le Luxembourg dit oui à l'indépendance du Kosovo

Le Luxembourg est venu s'ajouter jeudi à la liste des pays qui reconnaissent l'indépendance du Kosovo.

En s’exprimant mercredi devant les députés, le ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn, avait dit: «Si nous sommes d’accord pour dire que le statu quo ne peut plus perdurer et que l’Union européenne a une responsabilité particulière dans les Balkans, alors nous devons agir en conséquence... Le gouvernement doit tirer les conclusions de la position qui a été la sienne durant les dernières années et reconnaître le Kosovo».