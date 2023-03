JO 2024: Le Luxembourg divisé sur le sort des sportifs russes

Les sportifs russes doivent-ils être bannis des JO 2024? La question anime le monde olympique depuis plusieurs semaines, après que l'Ukraine a menacé de boycotter l'événement sportif à Paris, en cas d'intégration des athlètes russes et biélorusses aux compétitions.

Lors d'une consultation du Comité international olympique (CIO) le 19 janvier, une majorité de comités nationaux olympiques se sont prononcés pour examiner la possibilité de les réintégrer. Interrogé sur le sujet, le COSL (Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois) a indiqué jeudi qu’il «suivra la position» du CIO. «Malheureusement il n’y a pas de bonne solution. C’est pourquoi il est impossible d’être ‘'pour'’ ou ‘'contre'’», estime Ralf Lentz, secrétaire général du COSL, évoquant auprès de «L’essentiel» la nécessité de «n’exclure personne sur la base seule de son passeport».

Bannir les Russes qui soutiennent la guerre

Dans l’état actuel et sous réserve «d’une escalade en Ukraine», on se dirige vers une possibilité de participation des athlètes sans bannière, sur le modèle de ce qui avait été effectué précédemment. En raison de multiples scandales de dopage institutionnalisé par le passé, la Russie a été suspendue des JO-2018 à Pyeongchang, 2020 à Tokyo et 2022 à Pékin, avec une participation de ses sportifs sous drapeau neutre, sans hymne russe.