Bilan de l'ABBL : «Le Luxembourg doit adapter son train de vie»

LUXEMBOURG - L’Association des banques et banquiers du pays estime que «le pays ne pourra pas échapper éternellement à la normalité», tout en indiquant une haute croissance du résultat net de la Place.

Les dirigeants de l'ABBL, Carlo Thill, Ernest Wilhelm Coetzee et Jean-Jacques Rommes.

«Le pays doit adapter son train de vie à un monde où sa croissance ne dépassera plus celle de ses voisins», constate l'Association des banques et banquiers du Luxembourg (ABBL), réunie ce vendredi pour présenter le bilan des banques du Luxembourg. Les dirigeants de l'association ont présenté un résultat net des banques tout de même en progression en 2012: 3,5 milliards d'euros contre 2,826 milliards en 2011.

Au total, les banques ont payé 500 millions d'euros d'impôts l'an dernier, en baisse régulière depuis 2005 (-54%). Carlo Thill, Ernest Wilhelm Coetzee et Jean-Jacques Rommes sont également revenus sur l'échange automatique de données bancaires, constatant que «le Luxembourg ne pourra pas échapper éternellement à la normalité. L'échange automatique n'est qu'un exemple parmi d'autres». Un peu plus tôt, un avocat luxembourgeois avait indiqué que plus de la moitié des banques du pays allaient fermer après 2015. La somme des bilans des institutions financières a baissé en 2012 pour atteindre 735 millions d'euros.