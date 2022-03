Selon Bruxelles : Le Luxembourg doit réformer l'index

La Commission européenne a émis un certain nombre de recommandations à chaque pays européen. Pour le Grand-Duché, elle préconise notamment de réformer l’indexation des salaires.

Comme pour la France et la Belgique , la Commission européenne a émis un certain nombre de recommandations au Grand-Duché.

Bruxelles estime que cette révision «est nécessaire pour préserver la compétitivité de l’économie luxembourgeoise à long terme» et invite donc le Luxembourg «à prendre des mesures (…) en maintenant le délai actuel d’un an entre chaque indexation au-delà de 2014 et en réduisant l’incidence de l’énergie et d’autres éléments fluctuants sur l’indice de référence». En bref, la Commission appelle à sortir les prix des carburants du calcul de l’index.