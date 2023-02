Iraniens du Luxembourg: «Le Luxembourg doit se mouiller en faveur de l’Iran»

Les Iraniens installés au Luxembourg seraient diversement impliqués dans les manifestations. «Les plus jeunes sont dans le mouvement, notamment le mouvement bahaï», un courant religieux, observe Ehsan Tarina, rédacteur du site d’information Luxembourg CheKhabar. Il reconnaît que d’autres se montrent plus prudents car «ils veulent rentrer calmement en Iran», tandis que les «réfugiés soi-disant politiques ne participent pas aux rassemblements». Mais dans le pays, le peuple «n’a plus confiance dans le régime, il sent qu’il n’a plus rien à perdre».