Football : Le Luxembourg domine facilement Tahiti en amical

Les Lionnes rouges se sont imposées ce mercredi (5-0) face à l’île du Pacifique, dans une rencontre de préparation disputée à Mamer.

En seconde période, les Tahitiennes ont été plus présentes dans le camp de Lionnes rouges qui ont continué d’être dangereuses sur des contres tranchants par le biais de leurs entrantes. Comme Amy Thompson, qui a d’abord servi Julie Marques pour le troisième but (3-0, 63e) avant de marquer elle-même le cinquième (5-0, 84e).

Également entrée en cours de match, Mariana Louenco a pris la lumière en faisant trembler les filets au bout d’un sprint de 50 m agrémenté d’un grand pont (4-0, 77e). «Malgré les conditions difficiles du terrain, on a essayé de produire du jeu, a souligné l’entraîneur, Dan Santos. On a dominé pendant 90 minutes. On aurait pu marquer plus de buts mais on ne va pas se plaindre».