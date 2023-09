Eliminatoires de l'Euro: Le Luxembourg domine l'Islande et continue à rêver de l'Euro

On n’arrête plus les Lions rouges. Les hommes de Luc Holtz ont réalisé ce vendredi un nouveau match référence en dominant l’Islande (3-1) au stade de Luxembourg, pour entretenir leurs rêves de qualification à l’Euro 2024. Avec 10 points en cinq matches, le Grand-Duché rejoint la Slovaquie, battue 0-1 par le Portugal, à la deuxième place du groupe J. Les coéquipiers de Christopher Martins ont encore montré de la personnalité pour remporter un troisième succès de rang, après ceux obtenu en juin face au Liechtenstein et en Bosnie.