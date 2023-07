Cyclisme: Le Luxembourg emmené par Kevin Geniets et Alex Kirsch aux Mondiaux

Après en avoir terminé avec le Tour de France la semaine passée, Kevin Geniets et Alex Kirsch seront les têtes d’affiche de l’équipe du Luxembourg lors de la course en ligne des Mondiaux, le 6 août, à Glasgow (Écosse). Sur un parcours propice à des coureurs puissants avec une bonne pointe de vitesse, les deux cyclistes grand-ducaux seront accompagnés par Arthur Kluckers et Cédric Pries, tandis que Colin Heiderscheid et Tom Wirtgen feront le déplacement en tant que coureur de réserve. De son côté, Bob Jungels n'a pas prévu de participer aux Mondiaux, afin de se consacrer aux courses de fin d'anéne, dont le Tour du Luxembourg (20 au 24 septembre).