Emissions de gaz à effet de serre: Le Luxembourg «en bonne voie» pour réduire ses émissions de 55% d'ici 2030

Après 2020 et 2021, le Luxembourg a réussi, en 2022, à atteindre ses objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est ce qu'indique ce vendredi le ministère de l'Environnement dans un communiqué.

Les émissions de gaz à effet de serre provisoires de l’année 2022 attribuées au Luxembourg sont estimées à 7 077 564 de tonnes d'équivalent CO2. «En baisse de 12,3% par rapport à 2021, elles se situent 23,4% en dessous du niveau de 2019 et même 30% en dessous du niveau de l’année de référence 2005», souligne le ministère.

Le bâtiment et l'industrie, mauvais élèves

Le Luxembourg est ainsi «en bonne voie» pour réduire ses émissions de 55% à l’horizon 2030, tel qu’exigé par la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat, poursuit-il. Toutefois, le bilan provisoire des émissions de gaz à effet de serre pour l’année 2022 «continue de révéler un écart entre les différents secteurs quant au respect des objectifs de réduction sectoriels», notent les autorités, qui précisent que les secteurs des bâtiments et de l’industrie n’ont pas atteint leurs objectifs.

Afin d'y remédier, le Plan national intégré en matière d'énergie et de climat (PNEC) prévoit notamment la mise en œuvre de la feuille de route de décarbonation de l’industrie, le renforcement du pacte climat pour les entreprises pour le secteur de l’industrie, le renforcement et la simplification de l’accompagnement de rénovation énergétique de logement par la mise en place d’une entité nationale d’accompagnement de la rénovation énergétique ainsi que la décarbonation et la mise en œuvre d’installations photovoltaïques pour bâtiments résidentiels pour le secteur du bâtiment.