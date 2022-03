Non-prolifération : Le Luxembourg en guerre contre l'arsenal nucléaire américain

Cinq pays de l'Otan vont réclamer le retrait des dernières armes atomiques américaines en Europe, lançant au sein de l'alliance le débat sur la dénucléarisation.

«La proposition que feront le gouvernement belge et les quatre pays en question dans les semaines à venir, c'est d'enlever du sol européen les armes nucléaires d'autres États membres de l'Otan», a déclaré le porte-parole du Premier ministre Yves Leterme, Dominique Dehaene. Seuls les États-Unis ont ce type d'armes, les forces de frappe française et britannique n'étant pas déployées, elles, «dans d'autres États membres».

La proposition vise donc bien les plus de 200 bombes atomiques largables d'avion que les États-Unis stockent encore dans quatre pays de l'Otan, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie et la Turquie, a-t-on confirmé de source proche du gouvernement belge. «Il s'agit de lancer le débat au sein de l'Otan», a déclaré M. Dehaene. Il explicitait un communiqué que venait de publier M. Leterme, assurant que «la Belgique est en faveur d'un monde sans armes nucléaires et défend cette position au sein de l'Otan, en préparation de la conférence de révision du Traité sur la non-prolifération en mai à New York».