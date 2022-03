Festival : Le Luxembourg en lice à Berlin avec deux films

LUXEMBOURG - Deux films luxembourgeois, dont un film d'animation, sont sélectionnés au Festival de Berlin, qui se déroulera en février.

Le premier est un film d'animation, de nouveau: Tante Hilda, réalisé par Jacques Rémy Girerd et coproduit par Melusine Productions, dans la catégorie jeunes «Génération Kplus».

Dans le film, Tante Hilda, amoureuse de la nature, conserve dans son musée végétal des milliers de plantes du monde entier. Beaucoup sont en voie de disparition. Parallèlement, une nouvelle céréale, Attilem, mise au point par des industriels, se cultive avec si peu d’eau, sans engrais, et produit des rendements si prodigieux, qu’elle apparaît comme la solution miracle pour enrayer la faim dans le monde et prendre le relais du pétrole dont les réserves s’épuisent. Mais la catastrophe n’est pas loin... Sabine Azéma, François Morel et Josiane Balasko doublent les personnages principaux.