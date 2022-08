Economie prospère: Le Luxembourg en tête d'un classement des pays les plus riches du monde

Économie prospère : Le Luxembourg en tête d'un classement des pays les plus riches du monde

LUXEMBOURG – Avec un PIB par habitant de 140 694 dollars, le Luxembourg domine Singapour et l'Irlande, dans un classement des pays les plus riches de la planète. Et doit beaucoup aux frontaliers.

1 / 10 Brunei Darussalam est le 10e pays le plus riche du monde selon Global Finance, avec un PIB par habitant pondéré en pouvoir d'achat de 74 953 dollars. dr Les États-Unis sont 9e avec 76 027 dollars. dr La Norvège est en 8e position, avec 77 808 dollars. dr

Global Finance a effectué un classement des pays les plus riches et les plus pauvres du monde. Pour ériger ce palmarès, le média ne s'est pas contenté de mesurer le PIB de chaque pays, il l'a pondéré en fonction du nombre d'habitants et du pouvoir d'achat de chacun des pays classés. La répartition des richesses a également été prise en compte. On n'achète pas autant avec la même somme en Suisse et au Bangladesh.

Tous ces paramètres pris en compte, le Global Finance estime que le Luxembourg est le pays le plus riche du monde, avec un PIB par habitant de 140 694 dollars en parité de pouvoir d'achat. Le Grand-Duché devance Singapour (131 580 dollars) et l'Irlande (124 596 dollars). Le Qatar (112 789) et Macao (85 611) complètent le top 5, devant la Suisse, les Émirats arabes unis, la Norvège, les États-Unis et Brunei, qui est en 10e position avec 74 953 dollars.

À noter que l'étude ne compte pas les frontaliers dans la division du PIB. S'ils étaient pris en compte, l'Irlande serait le pays le plus riche du monde. Ils sont en effet quelque 212 000 à venir produire des richesses chaque jour au Luxembourg.

Nos voisins sont un peu distancés. L'Allemagne est 19e (63 271 dollars), la Belgique 22e (61 587) et la France 26e (56 036). L'Italie (33e), l'Espagne (40e) ou encore le Portugal (45e) sont bien plus loin. À l'autre bout du classement, le Burundi est bon dernier avec 856 dollars par habitant, derrière le Soudan du Sud et la République centrafricaine. À noter que les douze dernières places sont occupées par des pays africains.