Environnement: Le Luxembourg entend «devenir plus autonome en énergie»

«Il s’agit du plus grand défi de notre société», a assuré lundi Joëlle Welfring (Déi Gréng), ministre de l’Environnement, lors de la présentation du nouveau Plan national en matière d’énergie et de climat (PNEC). Le principe était «d’actualiser et de renforcer le précédent plan, avec les nouveaux objectifs, pour que le pays soit plus autonome en énergie».