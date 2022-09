Discours de Bettel: Le Luxembourg entend renforcer son poids à l’ONU

«Porter haut nos valeurs communes, les valeurs de l’humanité». C’est l’ambition qu’a affirmée Xavier Bettel, Premier ministre, lors de son discours tenu samedi à la tribune de l’Assemblée générale de l’ONU, à New York. «C’est pour cela que le Luxembourg est candidat au Conseil de sécurité pour le mandat 2031-2032», a-t-il poursuivi lors de la 77e session de cette assemblée, devant des chefs d’État et de gouvernement.

Déjà au Conseil des droits de l'homme

Xavier Bettel a d’ailleurs évoqué la réforme du mode de fonctionnement du Conseil, jugé trop lourd, notamment depuis le début de la guerre en Ukraine. «Nous avons aussi participé aux efforts qui ont permis l’adoption par consensus de l’initiative du Liechtenstein sur le veto», a rappelé le chef du gouvernement. En avril, le petit pays a fait adopter un texte obligeant les membres permanents à justifier chaque veto devant l’Assemblée, les obligeant à assumer leurs décisions parfois controversées et à en payer le prix politique. Bettel soutient aussi «une réforme du Conseil», afin de le rendre «plus représentatif, plus efficace et plus redevable à l’égard de l’ensemble des États membres».