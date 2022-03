Le Luxembourg envoie quatre coureurs

La Fédération luxembourgeoise de cyclisme, qui pouvait sélectionner neuf coureurs, n'enverra que ses quatre meilleurs représentants aux Championnats du monde sur route à Mendrisio.

Frank Schleck, qui souffre du genou gauche a fait savoir mercredi matin qu'il mettait un terme à sa saison et devrait être opéré vendredi à Gand en Belgique.

Kim Kirchen et Andy Schleck, vainqueur cette année de Liège-Bastogne-Liège et deuxième du Tour de France, seront les leaders de l'équipe luxembourgeoise.