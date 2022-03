Bonne nouvelle : Le Luxembourg épargné par les coupes chez Dexia

Dexia va réduire ses activités de 35% à la demande de Bruxelles. Mais le Luxembourg n'est pas directement concerné.

Fin 2008, Dexia avait reçu des aides des gouvernements français, belge et luxembourgeois.

Comme les autres banques sauvées par les États, Dexia doit se plier à un plan de restructuration négocié avec l'Union européenne. Il prévoit que le groupe franco-belge se recentre sur ses marchés principaux: la France, la Belgique et le Luxembourg.

Dexia doit réduire de plus d'un tiers ses activités d'ici 2014. Mais ce plan est une bonne nouvelle pour ses employés au Grand-Duché: le groupe ne touchera pas à Dexia-BIL ni à RBC Dexia, détenue ensemble avec RBC. Pour obtenir le feu vert de Bruxelles aux aides publiques qui lui ont permis de faire face à la crise, Dexia va vendre des actifs en Espagne et en Italie.

«Nous nous sommes engagés à céder des activités de financement de collectivités en Italie (Crediop) et en Espagne (Sabadell)», a expliqué Pierre Mariani, président du groupe. Dexia vendra aussi ses activités en Slovaquie et l'assurance en Turquie mais y gardera la banque. Le groupe a interdiction de procéder à des acquisitions pendant deux ans sans accord de la Commission. Fin 2008, les États luxembourgeois, français et belge avaient injecté 6,4 milliards d’euros dans Dexia.