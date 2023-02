Guerre en Ukraine : Le Luxembourg espère que la Chine ne fera pas «l'erreur» d'aider la Russie

LUXEMBOURG/BRUXELLES – Le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères, Jean Asselborn, a dit espérer que la Chine «ne fasse pas cette erreur», en réaction à un possible envoi d'armes chinoises pour aider la Russie en Ukraine.

«Nous n'acceptons pas que les États-Unis pointent du doigt les relations entre la Chine et la Russie, et encore moins qu'ils exercent des pressions et des contraintes», a déclaré lundi, Wang Wenbin, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, accusant Washington de «propager de fausses informations».