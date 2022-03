Population : Le Luxembourg est attractif et fécond

LUXEMBOURG - Sans le dynamisme du Grand-Duché, la population de la Grande Région aurait baissé entre 2000 et 2011.

Au Luxembourg, sur une augmentation totale de 78 429 habitants, 75% (58 788 personnes) sont des migrants.

La population de la Grande Région est passée de 11 190 299 à 11 413 757 habitants, soit une toute petite hausse de 2% en 10 ans. Une augmentation possible grâce au Luxembourg qui a vu sa population augmenter de 18% (+ 78 429 habitants), quand celle de Lorraine stagnait (39 967 personnes de plus, +1,7%) et celles de Sarre et de Rhénanie Palatinat reculaient respectivement de 5% et de 0,7%. De son côté, la région wallonne tire son épingle du jeu avec une hausse de 5,6% (+9,9% dans la province du Luxembourg). La part de la population luxembourgeoise dans celle de la Grande région est passée de 3,9% à 4,5%.

Si la Grande Région comptait 223 458 habitants de plus en 2011, c’est avant tout grâce à l’immigration (87%) plutôt qu’à sa capacité à faire des bébés: le solde migratoire affichait +267 530 quand le solde naturel était de –44 072. Le Luxembourg et la région wallonne sont les seuls à avoir pu compter sur les deux: le Grand-Duché a accueilli 58 788 étrangers et a constaté plus de naissances que de décès (+19 641).

La Lorraine est fertile

La Lorraine a fait fuir plus de nouveaux habitants qu’elle n’en a attirés (-28 045) mais a pu compter sur davantage de naissances pour afficher un solde naturel positif (+68 012), notamment en Moselle et Meurthe-et-Moselle. À l’inverse, la Rhénanie Palatinat pouvait compter sur un afflux d’étrangers (+75 262) quand elle voyait son solde naturel plonger (-102 290). La Sarre, elle, cumule les deux handicaps avec des soldes naturel (-52 977) et migratoire (-957) négatifs.

Où se pressent les nouveaux arrivants? Côté luxembourgeois, ils se fixent dans la capitale ou dans les communes environnantes, tandis qu’en France, ils préfèrent les petites communes périurbaines proches du Grand-Duché, comme par exemple autour de Cattenom. Côtés belge et allemand, ce sont les arrondissements d’Arlon et de Bastogne et la région de Trèves qui attirent le plus.

