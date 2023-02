Cyrus Neshvad : «Le Luxembourg est comme mon père adoptif»

La séquence du 6 février

Le Luxembourg sera représenté à la 95e cérémonie des Oscars par le réalisateur irano-luxembourgeois Cyrus Neshvad, qui signe le court métrage «The red suitcase» (La valise rouge). Un événement pour son auteur, qui ne ressent pas de pression pour autant. «Le plus important n’est pas la cérémonie, mais le travail, avant, pour faire parler du film et dire aux votants pourquoi ils doivent voter pour ce film, et pas un autre».