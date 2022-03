Dans l'Union européenne : Le Luxembourg est en tête des vols de... véhicules

LUXEMBOURG - Eurostat laissait entendre que le Grand-Duché était en tête des vols de voitures. Le classement concerne en fait tous les véhicules terrestres motorisés.

Des informations trompeuses... En novembre dernier, Eurostat laissait entendre que le Luxembourg était le pays qui comptait le plus de voitures volées (328 en moyenne pour 100 000 habitants) dans l'Union européenne, proportionnellement à la population, pour la période 2015-2017. C'est en tous cas ce que l'on pouvait lire à la deuxième phrase du communiqué de presse.



Mais les chiffres de la police sont tout autres. Ainsi, 64, 50 puis 55 voitures ont été volées (tentatives incluses) pour 100 000 habitants, respectivement en 2015, 2016 et 2017, indique ce lundi François Bausch (Déi Gréng), le ministre de la Sécurité intérieure, en réponse à une question parlementaire posée par les députés CSV Nancy Arendt et Léon Gloden.