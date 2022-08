Covid : Le Luxembourg est-il prêt en cas de nouvelle vague à l'automne?

Alors que l'épidémie de Covid marque le pas actuellement, une nouvelle vague pourrait toucher le Luxembourg à l'automne. C'est le scénario à laquelle s'attendent les experts, dans leur rapport sur l'obligation de vaccination. Le Grand-Duché est-il prêt à l'affronter? «Si le variant Omicron BA5 continue d'être dominant même en automne, il n'est peut-être pas nécessaire d'en faire beaucoup plus, estime Paulette Lenert, la ministre LSAP de la Santé. Cependant, si un nouveau variant plus contagieux et plus virulent émerge à cette période, des mesures supplémentaires devront être prises».