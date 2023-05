Le Luxembourg est-il toujours sûr? La question qui divise

Le Luxembourg est-il toujours un pays sûr? Le député Fred Keup (ADR) a fait part de ses doutes mercredi à la Chambre alors que le nombre d'infractions au pays a grimpé de 43 000 à plus de 54 000 entre 2021 et 2022. «Des statistiques nationales montrent une très nette augmentation notamment des actes de violences. Il y en a trois fois plus qu'il y a 20 ans», détaillait-il hier, avant d'évoquer la «5e place du Grand-Duché en Europe en termes de vols avec violence pour 100 000 habitants». Une comparaison qui ne tient toutefois pas compte de la part importante de population non résidente présente chaque jour au pays.