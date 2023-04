Intelligence artificielle: Le Luxembourg est-il vraiment prêt pour la vague «IA»?

Le ministre délégué à la Digitalisation veut «encadrer» l'émergence de l'IA plutôt que la freiner. Editpress

Marc Hansen, ministre de la Digitalisation: Les gens découvrent pour la première fois une application concrète, mais l'IA existe depuis des années et le sujet est discuté au niveau politique depuis un certain temps. À l'échelle européenne, l'Artificial Intelligence Act vise à fixer un cadre réglementaire pour limiter les risques. Le Luxembourg soutient toujours les propositions de la Commission européenne. Rappelons que le Grand-Duché a présenté en 2019 sa propre stratégie pour l'IA.

Justement, l'État a-t-il également recours à l'IA?

Oui, des appels d'offres ont été effectués pour détecter des projets, afin que l'IA puisse être utilisée de manière cohérente pour aider les citoyens ou même les fonctionnaires. Le service d'information et presse (SIP) l'utilise par exemple pour reconnaître les visages des ministres sur les photos, la Bibliothèque nationale pour la transcription des textes. Elle est aussi utilisée pour l'analyse des finances communales ou encore pour l'extraction d'objets topographiques dans les nouvelles constructions.

Faut-il prendre des mesures contre ce qu'elle implique?

On ne peut pas stopper la technologie, et on ne reviendra jamais en arrière. Le ministre de l'Éducation nationale, Claude Meisch, l'a bien rappelé à la Chambre des députés: qu'a-t-on fait quand les calculatrices et les smartphones sont arrivés? Aujourd'hui, les jeunes peuvent les utiliser sous certaines conditions. C'est pareil avec ChatGPT, il faut apprendre à l'utiliser. L'Uni aussi est en train d'élaborer des règles en la matière.

Ces nouveaux outils vous effraient-ils?

Je les trouve spectaculaires. Pour ceux qui les découvrent pour la première fois, c'est un peu effrayant, tous ces algorithmes, ces analyses de millions de bases de données en un temps record. Le tout est de savoir les intégrer dans son contexte.

La crainte majeure concerne l'emploi. Des gens vont-ils perdre leur travail?

Des métiers vont certainement disparaître, mais d'autres vont se créer. Nous ne connaissons pas encore la moitié des professions qui vont émerger dans les dix ans. Pourquoi ne pas voir aussi dans l'IA une opportunité formidable? C'est l'occasion de développer une nouvelle combinaison entre l'activité humaine et celle de la machine. L'homme pourra être délesté de tâches pénibles et se concentrer sur les interactions sociales, afin d'être plus créatif.

Le Luxembourg est-il moteur ou suiveur?

Nous ne sommes sûrement pas en Europe les «first movers», mais nous sommes ouverts à la technologie et disposés à l'accompagner. L'IA est lancée à pleine vitesse, et on ne pourra pas tout réglementer. Mais grâce à son écosystème, le Luxembourg a de belles opportunités à saisir. Beaucoup de chercheurs et de start-up travaillent sur le sujet.

L'IA pose également le défi de la «fausse information» avec ces photomontages qui commencent à circuler…

Mais cela a toujours existé. C'est pourquoi je suis un peu surpris que le débat se cristallise autour de cette inquiétude. Quand Photoshop est arrivé, on s'est également inquiété des conséquences. La seule différence est la rapidité de l'exécution. L'important est de favoriser l'éducation, pour que les jeunes aient notamment les capacités de déceler ces «fake news».

Les réseaux sociaux sont des puits à «fake news». TikTok pourrait-elle être interdite au Luxembourg?

Le facteur géopolitique joue énormément. À ce stade, nous n'avons jamais discuté d'une interdiction générale (NDLR: Les États-Unis ont fait un pas législatif vers l'interdiction de TikTok). L'application est bannie des téléphones des fonctionnaires européens. Pour l'instant, nous surveillons, suivant les informations qui nous parviennent.

Vous semblez ne pas croire à l'interdiction comme solution…

Nous sommes un pays ouvert sur l'innovation, la science et la recherche. Si à chaque arrivée d'une nouvelle technologie, la première réaction est de l'interdire, nous serions encore à l'âge de pierre (…) Je crois surtout en la transparence. Cela va être la clé de la confiance des citoyens dans ces nouveaux outils. Et naturellement, les entreprises qui les mettent en place ne pourront pas se soustraire à leurs responsabilités.