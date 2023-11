Le Luxembourg est l'un des plus gros consommateurs d'alcool

LUXEMBOURG – Entre 3 et 4 adultes sur 10 au Luxembourg connaissent un épisode de consommation excessive d'alcool, au moins une fois par mois, selon un rapport de l'OCDE, qui place le Grand-Duché parmi les plus gros consommateurs de cette drogue psychotrope.

Stocksnap

Les habitants du Luxembourg sont de gros consommateurs d'alcool. C'est en tout cas ce qu'indique l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), dans son panorama de la santé 2023. Ainsi, entre 3 et 4 adultes sur 10 au Grand-Duché ont connu en 2021 un épisode de consommation excessive d'alcool, au moins une fois par mois. Le Grand-Duché, à égalité avec le Royaume-Uni, est seulement dépassé par le Danemark (1er) et la Roumanie (2e).

En outre, la consommation moyenne annuelle d'alcool au Luxembourg, pour la population âgée de 15 ans et plus, se chiffrait à 11 litres en 2019 (pas de données plus récentes). C'est un peu moins que les «champions» en la matière, à savoir la Lettonie (12,2 litres), la Lituanie (12,1), la République tchèque (11,6), la Bulgarie (11,2), l'Estonie (11,1) et l'Autriche (11,1).

Rappelons que la consommation excessive d'alcool constitue la deuxième cause de mortalité évitable au Grand-Duché, derrière le tabac. Une consommation élevée d'alcool est un facteur de risque majeur de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux, de cirrhose du foie et de certains cancers. «Même une consommation faible ou modérée d'alcool augmente le risque à long terme de ces maladies, souligne l'OCDE. L’alcool contribue également à plus d’accidents de voiture et de blessures, de violence, d’homicides, de suicides et de troubles de santé mentale que toute autre substance psychoactive, en particulier chez les jeunes».

Afin de lutter contre ce fléau, le ministère de la Santé prévoit de prolonger après 2024 le Plan d’action luxembourgeois contre le mésusage d’alcool (Palma). Parmi les mesures prévues, le cadre légal sur la vente de boissons alcoolisées doit être «renforcé» - sans plus de précision - et la population mieux informée. «Un point particulier sera mis sur le développement d’un comportement responsable des jeunes face à l’alcool, et sur une intervention de santé publique précoce chez les jeunes présentant une consommation à risque», précisait Paulette Lenert, ministre sortante de la Santé. Au Grand-Duché, près de 45% des adolescents âgés entre 15 et 16 ans admettent boire de l'alcool au moins une fois par mois.