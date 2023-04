Selon Unicef Luxembourg: Les résidents du Luxembourg ont beaucoup donné pour les petits Ukrainiens

L'agence de l'ONU a toutefois tenu à souligner l'élan de solidarité «sans précédent, faisant du Grand-Duché le plus grand donateur par habitant pour l’aide d’urgence de l’UNICEF en Ukraine et dans les pays voisins», a expliqué Sandra Visscher, directrice d’UNICEF Luxembourg, qui a collecté un peu plus de 14,4 millions d'euros rien que pour l'Ukraine, soit près de 64% du total des dons. Viennent ensuite les dons pour la Corne de l'Afrique (2,8 millions d'euros), confrontée à la pire sécheresse depuis des décennies. Près de 88% des dons perçus ont été utilisés pour des missions de secours d'urgence.