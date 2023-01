«Le Luxembourg est lié à la destruction de Lützerath»

«Nous avons fait l'aller et retour samedi avec les bus organisés par FridaysforFuture», racontent quatre jeunes qui disent avoir «tous la vingtaine et étudier à l'étranger. L'un de nous s'y était déjà rendu le week-end précédent et avait passé la nuit sur le "Unser Aller Camp"». Pour eux il s'agissait de «montrer notre solidarité aux activistes sur place et faire comprendre à notre entourage, aux politiques et au conglomérat RWE que nous ne sommes pas d'accord avec leurs décisions et que nous nous engageons pour la justice climatique. L'exploitation du charbon n'est pas une solution si nous voulons un avenir vivable».