Selon un sondage : Le Luxembourg est très aimé par les expatriés

LUXEMBOURG - Selon un sondage d'InterNations, le Luxembourg arrive à la 2e place des pays qui satisfont le plus leurs expatriés, même si ces derniers avouent qu'il y est très difficile de créer des amitiés.

Le réseau InterNations, qui regroupe les expatriés à travers le monde entier, a récemment évalué 61 pays sur l'accueil qu'ils réservent aux immigrés et les a classés en fonction de la satisfaction des résidents étrangers. Parmi les sondés qui se sont installés au Luxembourg, 89% se disent satisfaits d'avoir choisi ce pays, de quoi placer le pays en deuxième position du classement des pays dans lesquels il fait le mieux vivre pour les membres d'InterNations. Principal argument pour avoir déménagé au Grand-Duché: le travail. C'est ce qu'affirment 64%.

Deux personnes sur cinq indiquent y avoir trouvé par elles-mêmes une offre d’emploi, tandis que d’autres ont été recrutés à l’étranger ou mutés par leur entreprise. Près de 70% des expatriés pensent d'ailleurs que le pays offre de bonnes perspectives d'évoluer dans le métier et 77% mettent an avant la sécurité de l'emploi, même si 34% estiment qu'ils gagnent moins que les Luxembourgeois. Constat intéressant: ils sont nombreux à considérer qu'il est facile de maintenir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie familiale.