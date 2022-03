Appel à la Commission : Le Luxembourg et 11 pays disent non au maïs OGM

Douze États membres de l'UE, dont le Luxembourg, ont lancé mercredi un appel de la dernière chance à la Commission européenne, pour qu'elle renonce à autoriser la mise en culture du maïs TC1507.

Leur appel ne recueille toutefois pas le soutien de la totalité des 19 pays qui s'étaient prononcés mardi contre la culture de cet OGM, sans pour autant atteindre la majorité qualifiée nécessaire à son interdiction. La République tchèque, la Belgique, l'Allemagne et le Portugal se sont en effet abstenus, ce qui équivalait à soutenir les cinq pays favorables à la culture, Espagne, Royaume-Uni, Suède, Finlande et Estonie. «On voit mal comment une lettre de 12 pays peut-être plus importante que la prise de position de 19 pays», a commenté une source européenne. Pour les douze signataires de la lettre, dont l'AFP a eu copie, le refus opposé par les 19 États membres, sur 28, ne pourrait être ignoré «dans aucune autre procédure de décision». «Nous sommes convaincus que la Commission ne peut ignorer les inquiétudes légales, politiques et scientifiques exprimées», insistent-ils.