Trafics de stupéfiants : Le Luxembourg et ses «petits entrepreneurs» de la drogue

Comment fonctionne le trafic de drogue au Luxembourg? Si les «hotspots» du secteur gare de Luxembourg-Ville et de la zone frontalière de Rodange apparaissent, à juste titre, comme les lieux de revente les plus sensibles, le commerce de la drogue s'organise de manière bien spécifique au Grand-Duché, comme le révèle à L'essentiel Jean-Louis Bordet, du département de la criminalité organisée au service de police judiciaire. Ainsi, les trafiquants profitent des zones frontalières pour compliquer le travail d'enquête des forces de l'ordre.

«Il n'est pas rare que les dealers louent une résidence à un kilomètre de la frontière luxembourgeoise et multiplient les entrées et sorties après chaque transaction», explique-t-il. Au Luxembourg, le marché est «local» mais approvisionné par l'étranger, le gros des livraisons venant des Pays-Bas et de la Belgique, en particulier de la région d'Anvers. «Le Luxembourg se situe au milieu d'un carrefour de flux pouvant aller jusqu'à la France, l'Espagne et l'Italie, avec des bandes qui se spécialisent sur le marché luxembourgeois».