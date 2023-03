Le Luxembourg face à l'agitation bancaire mondiale: «Nous suivons la situation de près»

«Le risque de contagion direct est très limité»

Le secteur bancaire «est actuellement dans une position beaucoup plus solide qu'en 2008», assurait dans le même temps Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale européenne. «Leur capital est beaucoup plus élevé qu'il ne l'était il y a 10 ou 15 ans (...), la position de liquidités des banques européennes est robuste», a abondé le vice-président de l'institution, Luis de Guindos. «Nous surveillons de près les tensions sur les marchés et restons prêts à réagir», a martelé Mme Lagarde.

Concernant la déroute de la SVB, comme l'avait déjà glissé l’Association des banques et banquiers Luxembourg (ABBL) lundi, «le risque de contagion direct est très limité», notait jeudi le ministère des Finances. Et pour cause, «la SVB n’est pas agréée en tant qu’établissement de crédit au Luxembourg et n’y est pas non plus active via la libre prestation de services. Les banques luxembourgeoises n’ont en outre qu’une très faible exposition à la SVB».