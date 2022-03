Selon Jean Asselborn – «On ne connaît pas le nombre de réfugiés ukrainiens qui vont arriver»

À l’heure actuelle, 1 400 personnes se trouvent dans les structures d’accueil provisoires, dont une majorité de femmes et plus d’un tiers d’enfants. Cela s’ajoute aux 5 000 personnes venant d’autres pays déjà accueillies dans les structures permanentes. Forcément, la situation n’est pas facile a gérer et la capacité d’accueil immédiate du Luxembourg pas illimitée.

«La cohabitation ne fonctionne pas toujours»

Et ce malgré la bonne volonté: «Il faut quelques semaines et parfois quelques mois pour aménager les immeubles disponibles comme les anciens locaux du Luxemburger Wort. N’oublions pas non plus que les 17 campings et hôtels qui participent à l’accueil ne sont des solutions que temporaires.