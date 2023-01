Santé : Le Luxembourg face au risque de pénurie d'antibiotiques

Plusieurs pays européens ont dû faire face, ces dernières semaines, à une pénurie de certains médicaments et antibiotiques, comme le paracétamol ou l'amoxicilline, en raison de difficultés dans l'approvisionnement en provenance de Chine, où les matières premières de ces médicaments sont fabriquées. Un tel risque existe aussi au Luxembourg.

«Une éventuelle pénurie de certains médicaments et antibiotiques n'est pas exclue», admet la ministre LSAP de la Santé Paulette Lenert en réponse à une question du député CSV Jean-Marie Halsdorf. En effet, «le Luxembourg dépend de ses voisins, plus particulièrement de la Belgique» pour s'approvisionner en médicaments. Or, nos voisins font face à une «disponibilité limitée en antibiotiques», comme le reste de l'Europe.