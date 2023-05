Festival du film: Le Luxembourg fait aussi son cinéma à Cannes

«C’est le seul moment de l’année où le Luxembourg a accès à la mer», lançait Guy Daleiden, directeur du Film Fund en préambule de la journée du Luxembourg au Festival de Cannes, tout en plaisantant sur la météo capricieuse un samedi de mai sur la Côte d’Azur. Après plus de 20 ans de présence sur la Croisette, l’industrie du film luxembourgeois est bien au fait des péripéties. Des bonnes surprises aussi avec une flopée de nominations pour ses coproductions cette année.

Pour l’occasion, la réussite du cinéma luxembourgeois a été célébrée en grande pompe avec l’accueil du couple grand-ducal et la participation de Xavier Bettel , «un habitué des lieux», s’amusait M. Daleiden.

«Mais la présence du Luxembourg ne se résume pas au tapis rouge, aux strass, aux paillettes et au soleil», considérait le Premier ministre, dans un éloge à la diversité et à la tolérance. «Le film et la culture de manière générale ne sont pas des dépenses, ce sont des investissements qui nous rassemblent. Nous sommes là pour financer de la réflexion, pas pour faire des box-offices. Le cinéma est un ciment de notre société».